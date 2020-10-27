طالع تكلفة تعبئة خزانات الوقود بحسب “نوع السيارة” بالسعر الجديد

الخرطوم: محمد الطاهر

أجرى مراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، عمليات حسابية لتكلفة تعبئة خزانات الوقود بحسب نوع السيارة وسعة التانك، عقب إعلان وزارة الطاقة السودانية تنفيذ سياسة رفع الدعم وتحرير الوقود اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء.

وعرضوا أمثلة لتكلفة تعبئة خزانات وقود السيارات بحسب السعة وماركة السيارة، والتي جاءت كالآتي مورننغ (4,200) جنيهاً

أكسنت مضلع (5,740 )، كلك (5,400) كورولا ( 6,600 )، توسان (8,856)، بوكسي تايوتا (9,600)، بينما وصلت تكلفة تعبئة خزان سيارة لاندكروزر إلى (11,160) جنيهاً.

يذكر أن تكلفة تعبئة خزان سيارة صغيرة سعة 8 جالون، كان خلال الأشهر الماضية كالآتي :

في أبريل 2020= 216 جنيه

اكتوبر 2020 = 1008 جنيه

بينما وصل حالياً إلى 4320 جنيهاً.

وذلك عقب تحرير سعر لتر البنزين الى 120 جنيها والجالون 540 جنيها اعتبارا من اليوم تراجع أسبوعياً.