الصناعات الدفاعية وشركة السكر تتفقان على انشاء مصنع سكر بانتاجية ضخمة

الخرطوم: السوداني

وقّعت شركة السكر السودانية، مذكرة تفاهم مع منظومة الصناعات الدفاعية يتم بموجبها توفير قطع الغيار للشركة، وذلك للمساهمة في استمرارية الإنتاج وتوفر السلعة. كما اتفق الجانبان على إنشاء مصنع سكر جديد بطاقة إنتاجية تفوق 5000 طن/ اليوم.

ووصف بيان صحفي مشترك عقب توقيع مذكرة التفاهم، الحدث بأنه “خطوة جبارة” ستحدث نقلة نوعية في صناعة السكر بالبلاد.

ووقع مدير شركة السكر السودانية المهندس الرشيد إسحق عن الشركة، بينما مثل المنظومة الجيلي تاج الدين أبو شامة نائب المدير العام لتطوير المنتجات والخدمات المدنية.