“وزارة التربية الخرطوم” تقرر سحب تصاديق المدارس الخاصة غير العاملة

الخرطوم: السوداني

أصدرت الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم قرارين إداريين الثلاثاء بالأرقام (33) و(34) بسحب تصاديق كل المدارس الخاصة غير العاملة ابتداءً من العام الدراسي 2020 -2021م.

وقال مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالولاية عبد الكريم حسن إن القرار يستهدف مدارس بالمرحلتين الأساس والثانوي، وشمل القرار (56) مدرسة خاصة بمرحلة الأساس، و(148) مدرسة خاصة بالمرحلة الثانوية.

وعزا “عبد الكريم” الخطوة أنها تأتي في إطار مساعي إدارته لضبط التعليم الخاص بالولاية، والرفع من جودة مخرجات العملية التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن الكشف الصادر من الوزارة شمل مدارس من كل محليات الولاية.