اجتماع سوداني سعودي لمعالجة الصعوبات والمعوقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

الخرطوم: السوداني

بحث اجتماع سوداني سعودي بين سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر ورئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، هاشم مطر، بحث رؤية تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والسعودية، في ظل العلاقات المتطورة وكيفية معالجة الصعوبات والمعوقات التي تعترض النهوض بالعلاقات ودور القطاع الخاص بالبلدين.

وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص للارتقاء بالعلاقات إلى واقع جديد وفق استراتيجية مشتركة من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة بالسودان خاصة عقب قرار الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تسريع تشكيل وتسمية أعضاء الجانب السوداني بمجلس الأعمال السوداني السعودي المشترك وحصر وتحديد المسائل والقضايا الفنية التي تعوق عمليات وجهود زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدبن (صادرات وواردات) وايجاد المعالجات العاجلة لمشاكل الميناء والعمل على استفادة القطاع الخاص السوداني من نوافذ التمويل المتاحة له بمؤسسات وصناديق التمويل السعودية.

كما تم التأمين على أن السودان مؤهل ليكون شريكا فى انفاذ رؤية المملكة 2030 وضرورة تطوير الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.

وامن الاجتماع على ضرورة العمل المشترك لإنشاء مسالخ جديدة لزيادة حجم صادرات اللحوم السودانية وذلك بمناطق إنتاج الثروة الحيوانية بالولايات وأهمية إنشاء خط بحري للنقل بين البلدين لتقليل تكلفة النقل ومواصلة الجهود المشتركة لاقرار مذكرات تفاهم مشتركة والتوقيع عليها بين البلدين فى مجال حماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي لتسهم فى دفع علاقات التعاون الاقتصادي.

كما تم الاتفاق على أهمية وجود اتفاقيات تفضيلية لتسهيل وزيادة انسياب الصادرات بين البلدين والعمل المشترك لإقامة مراكز تجهيز الصادرات ومشروعات البنية التحتية لتشجيع الاستثمار وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الزيارات بالاضافة إلى تمثيل الاتحاد بمركز خدمة رجال الاعمال بالسفارة السعودية بالخرطوم.