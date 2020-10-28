سجون وحجز طائرات بالخارج في قضية رجل أعمال شهير

الخرطوم : السوداني

أدانت محكمة اماراتية المدير التنفيذي لشركة تاركو للطيران قسم الخالق بابكر وقضت عليه بالسجن شهرا. وصدر قرار المحكمة الاماراتية ضد قسم الخالق بابكر في القضية المرفوعة ضده من رجل الاعمال فضل محمد خير بالرقم ٤٣٤٠ /٢٠٢٠ مرتبطة باختلاس وتبديد اموال بشأن نزاع قانوني حول شركة تاركو للطيران.

وكانت المحكمة العليا بجمهورية غامبيا أصدرت أمراً بالحجز علي اربع طائرات تابعة لشركة تاركو في قضية مرفوعة ايضا من فضل محمد خير ضد كل من المدير العام لشركة تاركو سعد بابكر والمدير التنفيذي قسم الخالق بابكر.

ويقاضي فضل محمد خير كلا من قسم الخالق وسعد بابكر في محاكم داخل السودان وخارجه بشأن نزاع حول شركة تاركو للطيران