سحب تصاديق 204 مدرسة خاصة للأساس والثانوي بالخرطوم

الخرطوم : وجدان طلحة

أصدرت الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم قرارين إداريين بسحب تصاديق كل المدارس الخاصة غير العاملة ابتدءا من العام الدراسي الجديد .

وقال مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالولاية عبد الكريم حسن إن القرار يستهدف كل المدارس العاملة بالمرحلتين الأساس والثانوي ، وأضاف أن القرارات استهدفت (56) مدرسة خاصة بمرحلة الأساس ، و(148) مدرسة خاصة بالمرحلة الثانوية.

وعزا “عبد الكريم” الخطوة بأنها تأتي في إطار مساعي إدارته لضبط التعليم الخاص بالولاية ، والرفع من جودة مخرجات العملية التعليمية