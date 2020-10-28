استقرار أسعار السلع وتراجع السكر بالخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد الأسواق حالة من الركود مما انعكس على استقرار الاسعار وعزا التجار ذلك لضعف القوى الشرائية وترقب المواطن للمزيد من التراجع.

وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم يحيى آدم لـ(السوداني) إن استقرار الأسعار نتيجة لركود وضبابية الموقف السياسي، مبيناً أن سعر جوال السكر تراجع إلى (5,700) جنيه بدلاً عن (6) آلاف جنيه لزنة (50) كيلو واستقر سعر زيت التحمير (36) رطلا في سعر (6)آلاف جنيه.

وأشار تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك لاستقرار الأسعار ، مبيناً أن سعر لبن البدرة (2) كيلو وربع (3,5) ألف جنيه، كيلو العدس (250) جنيها ، فيما استقر سعر زيت الفول في (7) آلاف جنيه لعبوة (36) رطل واستقر سعر كرتونة صابون الغسيل الصغيرة في(850) جنيها وسعر القطعة (35) جنيها أما الكرتونة الكبيرة (2,100) جنيه وسعر القطعة (40) جنيها، فيما قفز شاي الغزالتين عبوة (450) جراما إلى (800) جنيه بدلا عن (600) جنيه.

وأضاف محمد عوض تاجر سلع بأمدرمان بأن هنالك استقراراً في أسعار السلع بالسوق، مؤكداً وفرة البضائع بالأسواق وتوقعات بتراجع الأسعار، مبيناً أن سعر كيلو السكر (120) جنيها، بينما استقر سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو البكت في (1,500) جنيه وسعر الكيلو (150-140) جنيها ودقيق زادنا (15) جنيها للكيلو، واشار لركود السوق هذه الفترة وضعف القوى الشرائية نتيجة الغلاء