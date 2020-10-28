الطريق الثالث – بكري المدنى

اثار خبر سرقة مدفع من على عربة شرطة داخل قسم للشرطة امس الأول استغراب الناس أكثر من فزعهم ليلحق بذات الخبر السابق عن عرض كشافات عامود مرور (stop )للبيع في أحد أسواق الخرطوم الشعبية المعروفة بالمعروضات المسروقة.

خبر آخر غريب الأيام القليلة الماضية وهو ما حدث لأحد الزملاء الصحفيين والذي تعرض لعملية اختطاف من أمام القصر الجمهوري من مجموعة تلبس زيا عسكريا وتقود مركبة عسكرية أيضا.

الحقيقة أن هذي الأخبار الغريبة إضافة للحالة العامة للبلد والناس خاصة المغالاة في الأسعار والسوء في تقديم الخدمات يمكن أن تعرف ببداية انهيار الدولة السودانية المعاصرة.

لطالما سمع الناس وتداولوا وحذروا من انهيار الدولة من دون أن يحدد من يطلقون هذا القول نقطة محددة للانهيار المعني والذي ربما يكون في تصور البعض هو نزوح الناس وإقامة المعسكرات وتلقي المساعدات من المنظمات وما الى ذلك من مظاهر الانهيار وعدم الاستقرار.

أعتقد أن انهيار الدولة -اي دولة -هو عملية كبيرة لها بداية ونهاية تكون مظاهر الأولى في سوء الخدمات وشح السلع والمغالاة المستمرة في هذى وتلك إضافة لتزايد حالات الانفلات الأمني وهو ما يحدث للسودان بالضبط في هذه المرحلة من عمره والتي إن لم يتم تداركها -لا قدر الله -سنصل الى نهايتها المتمثلة في الانهيار الكاملة حيث لا يبقى أمام الناس سوى تلقي المساعدات والحماية داخل المعسكرات !

أن يفقد مواطن خدمة الصحة والتعليم -مثلا- حتى لو كان مقتدرا نتيجة بعض السياسات والقرارات وأن يعجز مواطن عن شراء تلك الخدمات إن كانت متوفرة وأن يعجز إلى ذلك عن مجاراة أسعار السلع التي باتت تتغير على رأس كل ساعة في المحل الواحد وأن يصل المواطن مرحلة فقدان الأمان أمام مؤسسات الدولة العامة وامتدت السرقة للمدافع داخل أقسام الشرطة وأصبح السير في الشوارع والتواجد في البيوت يحمل ذات المخاطر فإن بداية انهيار الدولة -في تقديري -يكون قد بدأ !

طبعا هناك علامات أخرى تضاف إلى مظاهر انهيار الدولة وتتمثل في استقواء الناس والمجموعات على الدولة وكسر هيبتها وتجاوز القانون وأخذ الحق باليد إن دعا الحال فكم من هذي المظاهر في الكثير من المناطق بالسودان اليوم بدءا من العاصمة الخرطوم وانتشارا في غالب الولايات إن لم يكن كلها ؟!