في تطورات جديدة الهلال يعلن تكليف محام أوربي بقضية حمو ورمضان



الخرطوم : السوداني

حصلت (السوداني) على تفاصيل جديدة بشأن قضية الهلال تجاه ثنائي المريخ رمضان عجب ولاعب الوسط محمد الرشيد.



وأبرم الهلال عقودات خلال وقت سابق مع الثنائي، توطئة لارتدائهما الشعار الأزرق، بيد أن المريخ سارع في الإعلان عن صفقة تمديد عقودات اللاعبين المشار إليهما.



وقال مصدر رفيع بلجنة التطبيع الهلالية لـ(السوداني) إن ناديه اتفق مع أحد المحامين المتخصصين في مثل هذه القضايا من أجل المحافظة على حقوقه.



وكشف عن طلب – المحامي – المكلف لبعض المستندات التي تم إرسالها له بغية تجهيز القضية ومخاطبة الجهات ذات الصلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا).



وأوضح المصدر أن رمضان ومحمد الرشيد، باتا لاعبين في كشوفات الهلال ولن يتم التنازل عنهما.



وكشف المصدر عن عزمهم اخلاء خانات للاعبين، وذلك بغية تصعيد القضية في حالة إخلائهما بالاتفاق المبرم لافتاً إلى أن الثنائي حتى ولو اختار اللعب للمريخ فإن مشاركته مع الأخير غير واردة في ظل الوضعية الحالية.