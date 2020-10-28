في حضور نائب رئيس النادي الهلال يتعاقد مع مدافع المنتخب الوطني ” وضاح”

أنهى الهلال الإجراءات المتعلقة بضم مدافع نادي هلال الأبيض والمنتخب الوطني، وضاح وذلك في حضور نائب رئيس النادي الطاهر يونس إلى جانب رئيس القطاع الرياضي نزار عوض مالك بالإضافة إلى مسؤول المكتب التنفيذي بالنادي مهيار الطيب، وحضر من جانب هلال التبلدي نائب رئيس النادي مجاهد عباس يوسف بالإضافة إلى بعض قيادات النادي الأخرى وتم خلال الجلسة التأكيد على القيمة والإضافة النوعية الكبيرة التي سيقدمها اللاعب وضاح لصالح نادي الهلال خلال الاستحقاقات القادمة، ورحب نائب رئيس النادي الطاهر يونس باللاعب متمنياً له التوفيق في الكشوفات الزرقاء وأكد تهيئة الأجواء لتقديم اللاعب لأفضل ما عنده وبالمقابل لم يتردد اللاعب وضاح في التأكيد على رغبته في تقديم أفضل المستويات الفنية خلال فترته القادمة بالهلال مشيراً إلى أنه عازم على الاستمرار في رحلة التألق التي بدأت قبل فترة ليست بالقصيرة موجهاً الشكر للأندية التي ارتدى شعارها وعلى رأسها ناديا مريخ نيالا وهلال الأبيض.