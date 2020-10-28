اللاعب طلب 10 ملايين جنيه  خلاف مالي بين سوداكال وبخيت خميس

صرف المريخ النظر عن قيد لاعبه السابق بخيت خميس وذلك بعد ان طلب الاخير مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه نظير اكمال اجراءات التعاقد معه.



وبحسب مصدر موثوق فان بخيت خميس، كان ضمن غرفة التسجيلات الحمراء، وابدى تجاوبا مع العرض الاحمر ووافق على العودة بيد انه عاد وطلب رقما ماليا كبيرا بحسب المصدر وهو 10 ملايين جنيه نظير التعاقد معه من جديد.



وبحسب المصادر الموثوقة فان رئيس المريخ آدم سوداكال، رفض طلب بخيت خميس، ووضع شروط مالية للصفقة مما عجل باختلاف الطرفين.



يشار إلى أن بخيت خميس، الذي ارتدى شعار مريخ الفاشر خلال الموسم المنصرم، قدم مستويات فنية ممتازة وكان واحدا من الخيارات الاساسية في تشكيلة المدرب الوطني محسن سيد كما برز اللاعب مع المنتخب الوطني حيث يعتبر من ضمن الاسماء التي يختارها المدرب الفرنسي فيلود بشكل مستمر.



يذكر ان الهلال، دخل طرفا لكسب خدمات اللاعب خاصة في ظل الحاجة الماسة بالازرق للتعاقد مع ظهير أيسر.