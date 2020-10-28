الاتحادي الأصل: الحزب لا يتسرّع في اتخاذ القرارات المصيرية وينسِّق مع الأشقاء العرب بمصر والسعودية والإمارات

الخرطوم: هبة علي

قال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إنّ نشاطه السياسي يتوسّع لمُواجهة التحديات، مؤكداً على تمسُّكه بموقفه الداعم لحكومة الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية.

وقطع نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني في بيان اليوم (حول زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لرئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني بالقاهرة)، قطع بأن التحفظات والانتقادات لن تثنيهم عن دعم الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أنهم لا توجد لديهم أي شرط، سوى إقامة الانتخابات في موضعها، ويرى جعفر أن الاتجاه لإسقاط الحكومة الانتقالية غير مُوفّق، آملاً من الجميع أن يتعاهدوا على اعتماد الانتخابات كخيارٍ وحيد لتداول السُّلطة في البلاد، وشدد جعفر على أنّ حزبه لا يتسرّع في اتخاذ القرارات المصيرية، ويُنسِّق مع الأشقاء العرب وعلى رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، منوهاً إلى أنّ مواقف هذه الدول مع السودان ودعمها له مالياً ومعنوياً، كان له أكبر الأثر في الإنجاز الأخير، الخاص برفع العقوبات عن السودان.