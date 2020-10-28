إعلان قائمة المنتخب الوطني السوداني لمباراتي غانا

الخرطوم: السوداني

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الفرنسي هوبير فيلود، والمدرب العام خالد بخيت، عن قائمة أولية من 25 لاعباً لخوض مواجهتي غانا يومي 12 و17 في الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات المجموعة الثالثة في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

وضمت القائمة في حراسة المرمى؛ أكرم الهادي سليم وعلي أبوعشرين ومنجد النيل، وفي خط الدفاع، السموأل ميرغني وأطهر الطاهر وأحمد آدم وفارس عبد الله وصلاح نمر وأمير كمال وأحمد وضاح وحسين الجريف، وفي الوسط؛ نصر الدين الشغيل وأبوعاقلة عبد الله وضياء الدين محجوب، ومحمد الرشيد ومحمد مختار ومعاذ عبد الرحيم وعمار طيفور ومصعب كردمان، وفي الهجوم رمضان عجب وسيف تيري وولاء الدين موسى وياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن وأحمد التش.

وسيتجمع المنتخب في معسكر داخلي بالخرطوم في السادسة من مساء الجمعة 30 أكتوبر 2020 بفندق برازفيل في الخرطوم بحري، ويؤدي عددا من التدريبات باستاد الهلال بدءا من صباح السبت 31 اكتوبر 2020، على أن يغادر إلى إثيوبيا 4 نوفمبر 2020 ليؤدي مباراة إعدادية أمام نظيره المنتخب الإثيوبي في 6 نوفمبر 2020، ويغادر صباح 7 نوفمبر 2020 إلى العاصمة الغانية أكرا.

وكان الاتحاد الغاني أكد إقامة المباراة على ملعب كيب كوست، بينما تقام مباراة الجولة الرابعة باستاد الهلال في أم درمان.