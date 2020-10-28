تدشين مشروع عمليات العيون المجانية بمستشفى مكة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

دشنت مستشفى مكة للعيون التابعة لمؤسسة البصر الخيرية اليوم الأربعاء مشروع عمليات العيون المجانية بمقر مؤسسة البصر العالمية بالخرطوم والتي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و تشمل 2400 عملية في عدة ولايات بالإضافة إلى مراجعات طبية للمئات من المرضى.

حضر عملية التدشين وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ووكيل وزارة الصحة الاتحادية والمدير الإقليمي لمؤسسة البصر الخيرية د. العاص أحمد كامل.

يذكر أن مؤسسة البصر الخيرية العالمية قد أنشئت بالمملكة العربية السعودية في العام 1989 وتقدم خدماتها في 44 دولة حول العالم.

وبدأت في السودان في العام 1993 ثم افتتحت أول مستشفى وهو مستشفى مكة بالخرطوم، ووصل عدد المستشفيات إلى تسعة، في مختلف الولايات، بالإضافة إلى كلية مكة لطب العيون والتي احتفلت بتخريج أولى دفعاتها في العام 2010.