“أردول”: إيداع عوائد “جبل عامر” في خزينة الحكومة ستحل مشاكل كثيرة للبلاد

الخرطوم: السوداني

أعتبر مبارك اردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية إن استلام الحكومة لموقع شركة الجنيد بجبل عامر وإيداع عوائده في خزينة وزارة المالية سيحل مشاكل كثيرة للبلاد.

مشيرا إلى حوجة البلاد لأي جرام من الذهب. فيما وجه رسالة للمعدنين الاهليين بضرورة انتظامهم في الجمعيات التعاونية للمعدنين وذلك للحفاظ على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وكشف اردول ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهد للاكتشاف في مربع التعدين بمنطقة جبل عامر وصولا الى مرحلة تحديد الاحتياطي ودعم البنية التحتية للمربع من اجل فاعلية انتاجه، واشار الى ان مرحلة الانفتاح التي تقبل عليها البلاد نسبة لإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستجعل المنطقة سوقا جاذبا للاستثمارات.