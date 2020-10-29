بالفيديو.. مقدمة نارية من مُعلق بين سبورت نصرة للنبي تخطف الأضواء في ليالي دوري الأبطال

لاقت افتتاحية المعلق الرياضي بقناة “بي إن سبورتس” خليل البلوشي، ودفاعه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثناء تعليقه على مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء، انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي التي أشادت بمبادرة المعلق العماني.

وبدأ البلوشي تعليقه بالثناء والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال “والله لا خير فينا إن لم ندافع عن رسول الله محمد، عندما يستغلون منابرهم يخرج البعض ويقول هذه حرية الرأي، وعندما نستغل نحن منابرنا يطلع البعض ويقول لك لا تخلط الدين بالرياضة ولا تخلط الدين بالسياسة”.

وأبدى البلوشي دعمه لأي حراك فيه نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وختم حديثه قائلا “والله لا خير فينا إن لم نستغل منابرنا في الدفاع عن ديننا، فنحن أمة أعزنا الله بالإسلام فما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله”.

وقال البلوشي للجزيرة نت إن “ما قلته لم يكن في تخطيطي بهذا الشكل، لكن نيتي وما خططت له بالفعل ضرورة تسجيل موقف قوي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح الله علي بما قلت دون أي حسابات أو تردد خشية رد فعل القائمين على إدارة القناة”.