هشام درماس : كثير من الأعمال الجديدة سترى النور قريباً

الخرطوم: محاسن

قال الفنان هشام درماس إن نشاطه الفني لم يتوقف بإنتاج الجديد من الأغنيات خاصة بعد انجلاء أزمة كورونا التي أصابت جميع دول العالم بحالة شلل تام قبل أن يعود الجميع لترتيب أوضاعهم.

وأوضح فى حديث لـ(كوكتيل): (لدي كثير من الأعمال الجديدة التي سترى النور قريباً، فيما فرغت حالياً من أغنية جديدة من كلمات مبارك محمود وألحان بشير علي الحاج بعنوان (أنا في انتظارك يا حنين).

وأضاف (سنستمر في تقديم ما يرضي الجمهور وأتمنى أن تعود للساحة عافيتها في وقت شهدت فيه وجود أغنيات لا ترتقي بتاريخ الغناء السوداني الذي أسس له عمالقة الغناء في السودان).