رفع الدعم والتطبيع!

رغم ان حكومة قوى الحرية والتغيير قد أقدمت على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وعملت على رفع الدعم عن الوقود مضطرة إلا ان هذى الخطوات – في تقديري – صحيحة بدرجة كبيرة، ولقد أخطأ النظام السابق في اتخاذها مما ساهم في تكالب الظروف عليه والمواقف الدولية والإقليمية ضده فسقط من عل بعد أن بلغ مرحلة من الضعف لم يستطع من خلالها توفير الخدمات والسلع المطلوبة، هذا قبل أن تترقى المطالب المعيشية إلى سياسية بشعار (تسقط بس)!

سوف تتأثر الحكومة الانتقالية جدا بالقرارات الأخيرة وسوف تعجز عن الدفاع عنها لأنها كما أسلفت أقبلت عليها مضطرة وغير مقتنعة، وسوف تجد من أحزابها الحاكمة من مواقف اصعب مما قد تواجه من خصومها السياسيين، وقد تؤدي بها هذى السياسات إلى ذات النهاية التي انتهى إليها النظام السابق سقوطا، ولكن ذلك لا يمنع من الشهادة أنها اتخذت خطوات صحيحة في شأن الإصلاح السياسي والاقتصادي وإن كان ثمنه المصلح او كانت نتيجته بعض الضيق وانقلاب الأمر رأسا على عقب ولكنها – اي قرارات التطبيع ورفع الدعم -سياسات على طريق الإصلاح.

ربما كانت هناك – ولا زالت – حاجة إلى ترتيبات أفضل وإلى إجراءات تلازم السياسات الجديدة، وكان جل ذلك من شأن الحاضنة السياسية للحكومة ممثلة في قوى الحرية والتغيير وكافة جماهير الثورة ويتمثل ذلك في التخفيف عن آثار السياسات الجديدة وذلك بالتوعية والإقناع والمراقبة حد المتابعة ولكن المفارقة في أن أحزاب الحاضنة السياسية نفسها وكثير من قوى الثورة إن لم تكن كلها تعارض سياسات الحكومة التى جاءت بها!

لقد مضى الوقت بما يكفي على الحكومة الحالية لتبقى نتيجة أخطاء أخرى كبيرة تمثلت في العجز عن إدارة مؤسسات الدولة وفي الصخب السياسي الفارغ معتمدة على خزعبلات تلاشت مثل الفقاعات ومواقف سياسية أقرب للدراما منها للمواقف الجادة وانهارت سريعا كل الشماعات التي وقفت عليها كل الوقت، ولكن ذلك لا يمنع ابدا من الشهادة بأنها ماتت – إن ماتت – على حسن الخاتمة!

علينا أن نعي في الختام وأن يعي القادم مع الأيام أن رفع الدعم وقرار التطبيع مع إسرائيل سياسات صحيحة؛ وإن افتقدت بعض الترتيبات والإجراءات اللازمة؛ وان جاءت بها حكومة فشلت فيما دونها من مواقف وقرارات؛ كان يمكن أن تشفع لها عند اتخاذها؛ وجعلت من أقرب الناس إليها أبعد من أبعد الناس عنها!.