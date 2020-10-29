إصابة كبير مستشاري ومدير مكتب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بـ(كورونا)

الخرطوم: السوداني

أعلن مجلس الوزراء، عن إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ الخضر، ومدير مكتب رئيس الوزراء علي بخيت، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين بفيروس (كورونا).

وأكد المجلس في بيان له اليوم، عن سلامة صحة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

و أضاف أن ذلك تم عقب إجراء فحص شامل للموظفين برئاسة مجلس الوزراء، تطبيقاً للإجراءات الصحيّة الاحترازية لوزارة الصحة الاتحاديّة في التعامل مع جائحة كورونا.

وأشار البيان إلى أن المصاببن يتلقون العلاج وهم جميعاً بصحة جيدة، وتُجرى عملية التتبُّع والفحص لكل من خالط المصابين.