بالفيديو.. انسياب حركة المرور بكوبري المنشية عقب رفع الاعتصام

شرق النيل: السوداني

رفعت لجان مقاومة الجريف شرق، اليوم (اعتصام كوبري المنشية).

وقالت لجان المقاومة في بيان لها: “إنّنا في لجان مقاومة الجريف شرق منذ أن أعلنا عن اعتصامنا الباسل، أوضحنا أننا لدينا مطالب مفادها:

1. إقالة مدير شرطة شرق النيل وتحويله إلى المحاسبة الفورية والمجزية.

2. التحفظ وحجز جميع أفراد وقائد القوة التي أطلقت الأعيرة النارية واغتالت شهيدينا الأكرمين (الشهيد محمد عبد المجيد والشهيد حسين عبد القادر)”.

وأضاف البيان: “تم إبلاغنا بشرعية المطالب وتبيان أنها من صميم حقوقنا، حصدنا ما يلي:

1. إقالة مدير شرطة شرق النيل كما ورد في بيان والي ولاية الخرطوم وإحالته للتحقيق لما جرى من أحداث ومسؤوليته الضليعة.

2. الموقف القانوني الجيد التي اتخذته التحريات وكشف مُلابسات أستشهاد الشهيدين بحضور اللجنة المكلفة من النائب العام وحضور كافة الشهود واستكمال جميع الأدلة”.

وأعطت لجان مقاومة الجريف شرق، الجهات المخولة مدة 10 أيام لمتابعة النتائج متابعة لصيقة يتم من خلالها تقييم مدى التقدم أو معاودة الاعتصام تارةً أخرى.