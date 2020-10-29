تجمُّع المهنيين يُحذِّر من انفراد السُّلطة الانتقالية بقرار التطبيع

الخرطوم: السوداني

قال تجمُّع المهنيين السودانيين، إنّ انفراد السلطة الانتقالية بالتطبيع مع إسرائيل، نهج مفارق لتفويضها بالحكم.

وحذّر التجمع في بيان له اليوم الخميس من استباق السلطة الانتقالية لتشكيل المجلس التشريعي، وانفرادها بالموافقة على قرار التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح أن “ذلك يؤكد انتهاج السلطة الانتقالية نهجاً مُفارقاً لتفويضها، وسيضع قوى الثورة في خندق الرفض والمواجهة لهذه العقلية قبل أن تستفحل وتُدخل السودان وثورته في نفق جديد”.

وتابع: “جوهر دولة الاحتلال الإسرائيلي يبقى في كونها نظاماً عنصرياً غاصباً وداعماً للتطرف والتمييز، وهي أبعد القيم عن شعارات ثورة ديسمبر 2018 التي لا يجوز الانقلاب عليها من سلطتها الانتقالية”.