فاوض أكثر من (10) لاعبين محليين وأجانب..!! مجــلس تطبيــع الهــلال يُـغيّر جـلد الفـريق الأزرق

تقرير: السوداني

يبدو أن فقدان الهلال للقب البطولة المحلية أغضب مجلس التطبيع الهلالي الحالي بقيادة رئيس المجلس هشام السوباط ومن معه في المجلس الأزرق، فكان نتاج ذلك الأمر عملية إحلال وإبدال اشبه بالمجزرة الجماعية للشطب والإعارة من واقع الكم الهائل من عملية مفاوضات اللاعبين التي تمت في الآونة الأخيرة بما في ذلك لاعبون من المريخ وغيره من الأندية، حيث سبق الهلال فترة التسجيلات لتدعيم صفوفه قبل إنطلاقة الموسم الجديد اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، فكانت تسجيلات الهلال في كل يوم تحمل بشريات للأنصار ولكنها في المقابل تكتب نهاية مشوار عدد من اللاعبين في صفوف الفريق.

فعقب ضم الحارس أبوعشرين لكشوفات هلال الملايين بات يتعين على الهلال الاستغناء عن جمال سالم أو يونس الطيب أو محمد النور ابوجا، كما ينتظر أن تطال عملية الشطب والإعارة كبار اللاعبين في صفوف الهلال، حيث برز اسم نصر الدين الشغيل وعمار الدمازين ومؤمن عصام إضافة لديديه كاديو وحليبي لمغادرة الكشوفات، كما يتوقع أن تشمل عملية الشطب والإعارة جملة مفاجآت وباتت العملية أشبه بتغيير الجلد الأزرق الحالي من جانب مجلس التطبيع بجلد آخر عبارة عن مزيج من نجوم الأحمر واللاعبين البارزين في صفوف منتخبنا الوطني والقارة الإفريقية، بينما يرى البعض أن خطوة مجلس التطبيع الحالية ماهي إلا مكاسب إدارية لخوض غمار الانتخابات المقبلة.