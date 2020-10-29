الجهاز يعلن قائمة (صقور الجديان)  منتخبنا يواجه اثيوبيا ودياً في الطريق إلى العاصمة الغانية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الفرنسي هوبير فيلود، والمدرب العام خالد بخيت، عن قائمة أولية من (25) لاعباً لخوض مواجهتي غانا يومي 12 و17 في الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات المجموعة الثالثة في تصفيات امم افريقيا الكاميرون 2022.

وضمت القائمة في حراسة المرمى؛ اكرم الهادي سليم وعلي ابوعشرين ومنجد النيل، وفي خط الدفاع، السمؤال ميرغني وأطهر الطاهر وأحمد آدم وفارس عبدالله وصلاح نمر وامير كمال واحمد وضاح وحسين الجريف، وفي الوسط؛ نصر الدين الشغيل وابوعاقلة عبدالله وضياء الدين محجوب، ومحمد الرشيد ومحمد مختار ومعاذ عبدالرحيم وعمار طيفور ومصعب كردمان، وفي الهجوم رمضان عجب وسيف تيري وولاء الدين موسى وياسر مزمل ومحمد عبدالرحمن وأحمد التش.

وسيتجمع المنتخب في معسكر داخلي بالخرطوم في السادسة من مساء الجمعة بفندق برازفيل في الخرطوم بحري ويؤدي عددا من التدريبات باستاد الهلال بدءا من صباح السبت، على أن يغادر إلى اثيوبيا 4 نوفمبر المقبل ليؤدي مباراة اعدادية أمام نظيره المنتخب الاثيوبي في 6 نوفمبر 2020، ويغادر صباح 7 نوفمبر 2020 إلى العاصمة الغانية اكرا.

وكان الاتحاد الغاني أكد اقامة المباراة على ملعب كيب كوست، بينما تقام مباراة الجولة الرابعة باستاد الهلال في أم ردمان.