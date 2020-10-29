منتخب الشباب يؤدي مرانه الأخير بالخرطوم وبعثته تغادر لنيروبي

أدى المنتخب الوطني تحت (20) عاماً مرانه الأخير على أرضية ملعب استاد الخرطوم عند الساعة السابعة من صباح أمس الأربعاء، تحت إشراف الكابتن منير لهباب المدير الفني للمنتخبات السنية، وبقيادة طاقمه المعاون وعلى رأسه الكابتن محمد موسى المدرب العام، وتم خلال الحصة التدريبية الأخيرة لشباب صقور الجديان في الخرطوم إخضاع اللاعبين إلى تدريبات تكتيكية تخصصية عبر تقسيمة تكتيكية في منتصف الملعب، ومن بعد ذلك تم اجراء تدريبات تخصصية، وترويحية، وستغادر بعثة المنتخب إلى كينيا عند الساعة الثالثة من فجر الخميس 29 أكتوبر برئاسة الاستاذ إسماعيل رحمة عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA – نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، على متن الخطوط الاثيوبية وسيواجه المنتخب السوداني الشاب نظيره الكيني يومي (2) و (5) نوفمبر 2020م، ومن بعدها سيتوجه إلى تنزانيا لمواجهة منتخبها الشاب يومي (8) و (11) ، قبل الذهاب إلى زنزبار لذات الغرض يومي (15) و (18)، ومن بعدها ستكون العودة إلى تنزانيا للمشاركة في بطولة التحدي لدول شرق ووسط افريقيا CECAFA التي ستنطلق يوم 22 نوفمبر في تنزانيا.