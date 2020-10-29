ختام كورس مدربي الأكاديميات والمدارس السنية ظهر الخميس

تواصل كورس مدربي الأكاديميات والمدارس السنية الذي انطلق يوم 19 من أكتوبر الحالي ، وينظم مجلس الأكاديميات والمدارس السنية التابع للجنة المدربين في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA الكورس الذي تم من خلاله تقديم محاضرات نظرية وعملية في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2.

وقدم الألماني الجنسية الجزائري الأصل آيت عبدالملك بجانب عدد من المحاضرين في الاتحاد عددا من المحاضرات في مختلف التخصصات بما فيها النفسية، وتم الاشراف على العمل الميداني أيضاً، وبدأت من يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الاختبارات النظرية والميدانية التي تواصلت بالاربعاء 28 أكتوبر.

وسيتم تقديم محاضرة صباح اليوم الخميس، قبل حفل الختام ظهراً بتشريف رئيس الاتحاد الدكتور كمال شداد.

وقال الرشيد أبوالجدي رئيس مجلس الأكاديميات والمدارس السنية إن الانضباط كان جيدا، والاستفادة كبيرة من هذا الكورس للمدربين، مؤكداً أن برامجهم ماضية في تهيئة أرضية صلبة للانطلاق بقوة نحو إحياء المنافسات السنية من بعد عمل ممنهج وخضوع غالب الفئات للتأهيل في المنظومة.