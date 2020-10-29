قرعة سيكافا تضع منتخب الشباب في مجموعة إثيوبيا وكينيا

أجريت ظهر امس الاربعاء عبر الاتصال عن بعد قرعة تصفيات منطقة شرق ووسط افريقيا CECAFA المؤهلة لبطولتي أمم افريقيا 2021، تحت سني 20و17 والتي ستقام بكل من في موريتانيا والمغرب.

واوقعت القرعة منتخب الشباب السوداني تحت 20 عاما في المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه اثيوبيا وكينيا، بينما المجموعة الاولى تنزانيا ورواندا والصومال وجيبوتي، والمجموعة الثانية بوروندي واريتريا وجنوب السوادن واوغندا، وتقام التصفيات في تنزانيا في الفترة من 22 نوفمبر الى 6 ديسمبر 2020.

ويتأهل من المجموعتين الاولى والثانية اصحاب المراكز الثلاثة الاولى الى ربع النهائي، بينما يتأهل من المجموعة الثالثة صاحبا المركزين الاول والثاني.

وفي تصفيات الناشئين تحت 17 عاما أوقعت القرعة منتخب السودان في المجموعة الثالثة ايضاً مع جيبوتي وتنزانيا، بينما تضم المجموعة الأولى، رواندا واريتريا وجنوب السودان، والمجموعة الثانية اوغندا وكينيا واثيوبيا، وتقام التصفيات في رواندا في الفترة من 13 الى 28 ديسمبر 2020.

ويتأهل من كل مجموعة منتخب واحد الى نصف النهائي، اضافة إلى الافضل في أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الثلاث