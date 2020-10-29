رداً على بيان والي الخرطوم.. الشرطة: لم نُوقف مدير قسم شرطة شرق النيل والضابط الآخر عن العمل

الخرطوم: السوداني

أصدرت رئاسة قوات الشرطة، بياناً رداً على بيان والي الخرطوم بشأن أحداث 21 أكتوبر، ووصفت الشرطة في بيانها توصيات بيان والي الخرطوم بأنّها افتقرت للمنطق والتراتبية القانونية بإعلانها إعفاء مدير قسم شرطة شرق النيل، ثم تحدثت عن إجراءات تحقيق إداري لاحقاً.

وأضاف بيان الشرطة، أنّ مكتب رئيس الوزراء لم يُبلِّغهم بأي إجراء بشأن مدير قسم شرطة شرق النيل وقائد القوة، كما لم يُصدر قرارٌ إداريٌّ من رئاسة الشرطة بإيقاف المذكورين عن العمل.

يُذكر أنّ والي الخرطوم أيمن نمر، أصدر بياناً أمس جاء فيه: “قد بُلِّغنا اليوم من مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء بأن قيادة الشرطة قد أوقفت كلاً من مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث للتحقيق معهما بواسطة النيابة العامة، وإنهم في مجلس الوزراء يتابعون القضية لحظة بلحظة للوصول إلى الذين قاموا بإطلاق الرصاص على المواكب وتقديمهم بوجه السرعة لسوحِ العدالة”.