“وجدي صالح”: كل أعضاء لجنة إزالة التمكين عندما قبلوا بهذه المهمة هم “مشروع استشهاد وشهادة”

الخرطوم: السوداني

قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الأستاذ “وجدي صالح” (جميع أعضاء اللجنة عندما قبلوا بهذه المهمة هم مشروع استشهاد وشهادة ولسنا بأكرم من الشهداء).

وأضاف “وجدي” في مؤتمر صحفي للجنته عقد مساء اليوم الخميس، بأننا لم نظلم أحدا ولن نظلم أحدا، ومتى ما أخطأنا نمتلك الشجاعة الكافية للتراجع عن أخطائنا، وسنعتذر لأبناء هذا الشعب لأننا خدامه ولسنا أوصياء.

و وعد “وجدي” بتصفية جميع سدنة النظام البائد من أجهزة الدولة، كما وعد بازالة أي متاريس تقف في طريق السلطة الانتقالية وتعيقها في الوصول إلى أهدافها، ولكن وفق القانون.

وأردف قائلاً ” بأننا ثُرنا ضد الظلم لنقيم دولة العدالة فلايمكن لنا أن نظلم أحداً”.