“محمد الفكي” يكشف عن حصولهم على ملفات مهمة للنظام البائد تتعلق بمعلومات حول كوادره داخل جهاز الدولة

الخرطوم: السوداني

كشف الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، عضو مجلس السيادة “محمد الفكي سليمان” عن حصول اللجنة على ملفات مهمة جدًا للنظام البائد تتعلق بمعلومات حول كوادره داخل جهاز الدولة.

وأصدرت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارا باستعادة الخطوط البحرية السودانية ضمن عدد من القرارات والتنويهات التي أصدرتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مساء اليوم بالقصر الجمهوري.

وقال “محمد الفكي” الرئيس المناوب للجنة، إن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 هو المشروع المعادل لاستعادة الوطن من أيدي الذين أخذوا الوطن في انقلاب 1989.

وأبان “الفكي” بأن وزارة المالية استلمت بعض المؤسسات التي بدأت تعود تدريجيا للعمل.

معلناً عن جولة ستقوم بها اللجنة خلال الأسبوع القادم للمؤسسات التي بدأت وزارة المالية بإدارتها.