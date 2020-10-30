لجنة التفكيك تسترد لأول مرة أراضي وعقارات من أجانب بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة التفكيك وإزالة التمكين عن استرداد عشرات الشركات ومئات الأمتار من الأراضي في العاصمة الخرطوم، بعضها لأجانب قالت إنهم حصلوا عليها بطريقة غير قانونية أثناء حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال المتحدث باسم اللجنة صلاح مناع، في مؤتمر صحفي، الخميس: “قررت اللجنة استرداد جميع أموال وممتلكات ومنقولات ماهر سالم رباح وباسم حسن، وهما اجنبيان، لصالح الحكومة السودانية”.

وأشار “مناع” إلى أن ماهر ورباح تملكا عدداً هائلاً من العقارات لا يتيح القانون السوداني لأجانب حيازتها، كما لديهم عدد من الشركات من بينها شركة الزمان للإنتاج الإعلامي وشركة ماهر للحلول المتكاملة، إضافة إلى 40 شقة، جميعها ملك للدولة السودانية منحها لهم نظام البشير. ” وفق قوله”.