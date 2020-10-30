اجتماعات واتفاق على تعديلات بملعب الهلال

عقدت اللجنة الفنية المساعدة لقطاع المنشآت مساء امس الاول اجتماعاً مطولا مع شركة نيوورلد لحلول الطاقة، وإستمعت اللجنة الى مندوبي الشركة حول معالجة مشاكل كهرباء الاستاد وإمكانية فصل كهرباء الإستاد عن الفندق والنادي، بحضور رئيس اللجنة المهندس رامي كمال عضو لجنة التطبيع ونائب رئيس قطاع المنشآت والاستثمار، والأستاذ حاتم مكي مقرر اللجنة والمهندس معاوية والمهندس محمود من شركة نيوورلد لحلول الطاقة.

حيث أمن الاجتماع على ضرورة فصل كهرباء الفندق عن الاستاد وذلك بسبب الحمل الزائد على المحول الكهربائي الخاص والمولد الخاص بالإستاد وعدم قدرتهما على امداد الاستاد والفندق معا وايضا الفاقد الكهربائي بسبب المسافة الطويلة مابين المحول الكهربائي والفندق والنادي .

وأكد المهندس رامي كمال جاهزية نادي الهلال ومجلس إدارته تسهيل كل الصعاب لإنجاز العمل، كما قامت الشركة بعمل قياس كهربائي ميداني للإضاة بالابراج التي وجدتها لا تطابق المواصفات المطلوبة ومتدنية جدا.

وقد وعدت الشركة بعمل دراسة مستعجلة لحل إشكاليات الكهرباء بطرق حديثة وأمن الجميع على التعاون المشترك لإنجاز هذا العمل الكبير .

وقال عضو مجلس الهلال المهندس رامي كمال للشركة انهم منفتحين على الشركات المختصة التي ترغب في مشروع معالجة مشكلة الكهرباء بإستاد الهلال والأولوية للشركة التي تقدم العرض الجيد من الناحية الفنية والمالية.