القمة في ورطة تهديد بالاضراب عن الطعام في إحدى غرف الانتدابات

هدد بعض اللاعبين في غرفة تسجيلات احد اندية (القمة) بالدخول في اضراب عن الطعام وذلك بعد التاخر في حسم اجراءات انتقالهم الى النادي المعني.

وبحسب مصدر موثوق به فان عددا من لاعبي اندية الدرجة الممتازة الذين يتواجدون في غرفة تسجيلات أحد أندية القمة، اعلنوا رفضهم للتاخر في اكمال اجراءات انتقالهم، مطالبين بضرورة حضور رئيس النادي من اجل انجاز المهمة واصدار قرار قاطع اما بضمهم او اطلاق سراحهم للتفاوض مع الاندية الاخرى التي ترغب في خدماتهم.



واشار المصدر الى ان بعض اللاعبين كشفوا عن اخذ مسؤولي غرفة التسجيلات لهواتفهم وانقطع التواصل بينهم واسرهم مما سبب قلقا كبير لهم.



وفجر بعض اللاعبين مفاجأة مؤكدين بانهم يمكن ان يضربوا عن الطعام اذا لم يتم التعامل معهم بجدية وحسم مستقبلهم لجهة ان ما يحدث هو تسويف حسب قولهم.