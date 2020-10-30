الخرطوم يغازل مهاجم السلاطين

دخل نادي الخرطوم الوطني في مفاوضات مع مهاجم نادي مريخ الفاشر ، منتصر النين وذلك للتعاقد معهم خلال فترة التسجيلات الجارية.



وبحسب المصادر فان اللاعب الذي يجيد اللعب في خط المقدمة، تلقى اتصالات من عدة اندية ابرزها الخرطوم الوطني وهلال الابيض ونادي مريخ الفاشر وكذلك ناديا توتي وحي العرب بورتسودان.



ودخل الخرطوم في مفاوضات جادة مع اللاعب بغية التعاقد معه وذلك لقناعة المدير الفني الكابتن ابراهيم حسين ( ابراهومة) بمقدرات اللاعب.



وينتظر ان تشهد الساعات القادمة تحديد وجهة اللاعب بشكل نهائي.