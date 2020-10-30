رغم تمديد تعاقده مع المريخ رقم مالي ضخم من الهلال للصاوي

الخرطوم : السوداني

حصلت (السوداني) على معلومات مؤكدة تفيد بان نادي الهلال فتح خطا ساخنا للتفاوض مع لاعب المريخ الذي مدد تعاقده مع النادي السماني الصاوي.



وبحسب المصادر فان بعض مسؤولي نادي الهلال، اكدوا الرغبة في ضم السماني الصاوي وحاولوا التواصل مع الاخير الا انهم لم يتمكنوا من ذلك.



واوضحت المصادر بان الهلال رصد للصاوي مبلغ وقدره (40) مليون جنيه في خطوة وصفها البعض بانها تاتي رد فعل على الضربات التي وجهها مجلس المريخ للند التقليدي باعادة التعاقد مع لاعبيه رمضان عجب ومحمد الرشيد.

وبحسب مصدر مقرب من الصاوي فان رغبة الهلال في كسب خدمات اللاعب ليست جديدة، واشار الى ان اللاعب تلقي اتصالات فعلية من اندية داخل وخارج السودان الا انه فضل الاستمرار في المريخ الذي وجد فيه تقديرا وراحة كبيرة في جميع الجوانب.



واشار المصدر الى ان – الصاوي – يرغب في تقديم نفسه بشكل مختلف خلال الفترة القادمة، ويسعى للحصول على احد العروض الاحترافية المغرية التي تجعله يعيد ذكريات تجربته السابقة مع نادي الاتحاد الليبي التي حدثت في العام 2017.