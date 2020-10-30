الوفد الحكومي وقادة الجبهة الثورية يتفقان على موعد جديد لوصول الثورية للخرطوم

جوبا: السوداني

اتفق وفد الحكومة وقادة الجبهة الثورية على تحديد (15) نوفمبر المقبل موعداً جديداً لوصول قادة الجبهة الثورية السودانية إلى الخرطوم للاحتفال بلتفاق السلام.

وعقد الوفد الحكومي برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وقادة الجبهة الثورية، الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، اجتماعاً مهماً اليوم بجوبا.

وقال رئيس لجنة الوساطة الجنوبية المستشار توت قلواك في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن كل أطراف العملية السلمية ولجنة الوساطة وشركاء السلام سيحضرون هذا الاحتفال بالخرطوم، مشيراً إلى انعقاد ورشة العمل غير الرسمية بين الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو بغية الوصول إلى لتفاق حول القضايا الخلافية تمهيداً للحوار الرسمي المباشر بين الطرفين.

وقال رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، إن الرئيس سلفا كير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان قدم الدعوة لرئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور للانضمام إلى مسيرة السلام من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في السودان.

ومن جانبه، أكد رئيس الجبهة الثورية السودانية د. الهادي إدريس، أن يوم الخامس عشر من نوفمبر المقبل سيكون يوماً عظيماً، سينظم خلاله احتفال كبير في الخرطوم بمناسبة التوقيع على اتفاق جوبا للسلام.