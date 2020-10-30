مولانا الميرغني يطمئن على صحة الإمام الصادق

القاهرة: السوداني

أعلن مكتب السيد محمد عثمان الميرغني، ان مولانا الميرغني اجرى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الإمام الصادق المهدي مطمئناً فيه على صحة الأخير بعد إصابته بـ(كورونا). وتمنى الميرغنى عاجل الشفاء وموفور الصحة للصادق.