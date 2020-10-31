تفاصيل جديدة حول مصادرة ممتلكات أجنبيين وهروبهما إلى تركيا

الخرطوم : السوداني

تحصلت (السوداني) على تفاصيل جديدة بشأن ،قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ، باسترداد أصول وعقارات وشركات خاصة بأجنبيين فلسطينيين ، هما ماهر سالم وبسام حسن ،شملت استرداد 17 شركة واسم عمل.

وطبقاً لمصدر مطلع تحدث للصحيفة ، فإن ماهر وبسام هربا الى تركيا وكانا عبر منظمتين تديران أنشطة قناة وإذاعة طيبة وقنوات إفريقيا (تقول الحكومة أنها تلقت شكاوى من عدة دول أفريقية بشان البث من قناة طيبة). ويضيف المصدر :” ” كل هذه الانشطة كانت تدار من صحن واحد عبر الدعم الذي تتلقاه منظمتا المشكاة وذي النورين وكانت الأموال تتحرك من المنظمتين لدعم الأنشطة والمؤسسات الإعلامية المرتبطة بشركة الأندلس التي تدير هذه القنوات”.

وبحسب معلومات تحصلت عليها “السوداني” من مصادر موثوقة فإن ماهر سالم وبسام حسن يملكان خمس شقق بالديار القطرية قيمة الواحدة 400 ألف دولار بخلاف الشركات والعقارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.