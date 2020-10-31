البنك الدولي يرهن تمويل طباعة المناهج بالتقيد بمعايير جديدة

الخرطوم : وجدان طلحة

نفى مدير المركز القومي للمناهج والتأهيل التربوي د. عمر القراي ،ماتردد عن رفض البنك الدولي تمويل طباعة الكتاب المركزي. وأوضح القراي لـ(السوداني) أن طباعة المنهج الجديد لم تكتمل وأن المؤسسة المالية الدولية لم تطلع على حتى الآن على المنهج. وأشار القراي الى أن البنك الدولي يخصص مبلغا سنويا لدعم مرحلة الأساس وطباعة الكتاب المدرسي،وأضاف :” بشرط خلوه من الدعوة للعنصرية والكراهية” وينتظر البنك الدولي الاطلاع على المنهج الجديد عبر لجنة مختصة للتأكد من عدم تعارضه مع حقوق الإنسان ومن ثم الموافقة على طباعته”.

وحددت وزارة التربية والتعليم العام 22 نوفمبر المقبل لبدء العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي ، وسط تحديات عديدة تواجه الطلاب ، من بينها الكتاب المدرسي والبيئة المدرسية ، والخبز والمواصلات .

في السياق قالت القيادية بتجمع المهنيين السودانيين قمريةعمر لـ(السوداني) إن الطلاب لن يخرجوا إلى الشارع بسبب عدم توفر الخبز ، وقالت اذا حدثت تعبئة ستكون لعدم توفر الكتاب المدرسي ، مشيرة إلى أن الخبز سيكون متوفرا للطلاب على مستوى ولاية الخرطوم .