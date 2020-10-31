خطابات رسمية ومعارض وليال ثقافية سودانية بتل أبيب

الخرطوم: سعيد عباس

ترتب منظمة اشراقة بالخرطوم لزيارة ثقافية فنية اجتماعية لاسرائيل بهدف اقامة ليال ثقافية وغنائية وشعرية وعروض مسرحية بتل ابييب وذلك لدعم التداخل والتواصل الشعبي بين البلدين واستعراض الاعمال الثقافية المشتركة.

وقال الأمين العام لمؤسسة إشراقة السيد الحاج أبو ورقة لـ(السوداني) إن المؤسسة بدأت فعلياً في ترتيب الزيارة وزاد:” وخاطبنا وزارتي الثقافة والاعلام ووزارة التجارة والصناعة لمزيد من الترتيب الرسمي”.

ولم يكشف الأمين العام للمؤسسة عن ما اذا كانوا قد تلقوا رداً رسمياً من قبل الوزارتين على خطابهم .

وأوضح الحاج أن التبادل الثقافي والفني بين البلدين سيسهم كثيرا في ارساء ثقافة السلام بين الشعوب بجانب دعم برنامج التطبيع الذي سيثمر خيرا كثيرا وسلاما بين البلدين .