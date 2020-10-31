أمن العرين بـ “أبوعشرين” كسب “فيني” و “واتارا” انتدابات الهلال محط أنظار القارة وزوران يتابع ملف التسجيلات

الخرطوم: السوداني

بدا واضحاً خلال الفترة الماضية أن مجلس تطبيع نادي الهلال الحالي أولى ملف التسجيلات إهتماما كبيرا حتى قبل نهاية الموسم وفتح باب التسجيلات، والدليل على ذلك توقيع الهلال لعقودات مع ثلاثي المريخ علي أبوعشرين، رمضان عجب ومحمد الرشيد، وقضية الثلاثي كانت محط أنظار الوسط الرياضي في السودان وخارجه، لا سيما وأن هنالك جدلا كبيرا سيصاحب مسألة انتقال رمضان عجب ومحمد الرشيد بعد أن إلتزم أبوعشرين بكلمته للهلال، كما تواصلت انتدابات الهلال المحلية بنجاح كبير منقطع النظير حيث كسب الأزرق خدمات المدافع وضاح نجم منتخبنا الوطني وهلال الأبيض سابقاً ويعتبر اللاعب إضافة حقيقية للفرقة الهلالية، كما حسم الهلال عددا من الصفقات الأخرى المميزة التي سيكشف عنها في وقت لاحق والتي قد يكون في مقدمتها ياسر مزمل نجم المنتخب وهداف الأهلي شندي إلى جانب بوجبا وعزام عادل وغيرهم.

أما على صعيد الأجانب فلقد ضم الأزرق الهداف الدولي للمنتخب البوركيني فيني بونجونجا كومبي، مهاجم فريق موتيما بيمبي الكونغولي سابقاً، وينتظر أن يكون قد وصل في ساعة متأخرة من ليلة أمس مدافع الوداد المغربي محمد واتارا بعد أن أعلن الهلال وصوله لتسوية مع مواطنه ديديه كاديو، ولفت الهلال بتسجيلاته الأخيرة أنظار وسائل الإعلام في الداخل والخارج وجعل الجماهير متحمسة لرؤية الهلال في ثوبه الجديد خلال الموسم المقبل.