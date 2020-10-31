الهلال يشرع في تجديد عقود الثنائي

أفادت مصادر صحفية، أنّ نادي الهلال أمنّ على تجديد عقد كلٍ من نصر الدين الشغيل، ومحمد موسى الضي، وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ لجنة التسجيلات بنادي الهلال لم تكشف بعد عن رؤيتها بشأن اللاعب يونس الطيب لتجديد عقده.

وأشارت إلى أنّ اللجنة ستقوم بمراجعة التقارير الفنية للمدربين السابقين قبل اتّخاذ قرارٍ نهائي بشأن تجديد عقد يونس الطيب من عدمه وغداً تبدأ فترة الانتدابات الشتوية في السودان وتستمر حتى الخامس من نوفمبر.