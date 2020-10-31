منتخب الشباب يصل كينيا بسلام ولهباب يعلن برنامج المعسكر

وصلت العاصمة الكينية نيروبي، في الثانية من فجر الجمعة بعثة المنتخب السوداني لكرة القدم تحت 20 سنة، وذلك بعد رحلة طويلة بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس التي وصلتها البعثة بعد الخامسة مساء، وبقيت في مطار أديس أبابا خمس ساعات، قبل أن تغادر لنيروبي بعد ذلك، والتي سوف ينفذ فيها الجهاز الفني للمنتخب محطة الإعداد الخارجية الأولى قبل المشاركة في تصفيات إقليم سيكافا المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا للشباب 2021.

ووجدت بعثة المنتخب الشاب إستقبالا حافلا داخل مطار جومو كينياتا بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث تقدم المستقبلين الفاتح محمد أحمد حجير القائم بأعمال سفارة السودان في نيروبي، وحكمنا الدولي السابق والموظف الكبير بالبعثة الدبلوماسية خالد عبد الرحمن، والملحق العسكري للسودان بنيروبي العميد مجدي عبد الباسط والخال الطيب الخال مندوب العلاقات العامة بالسفارة.

وجرت إجراءات إدخال البعثة من المطار لنيروبي بسلاسة ويسر، في ظل إحترازات صحية صارمة من سلطات المطار، وقد إستقرت البعثة بفندق كونكورد.

وسيخوض منتخب السودان للشباب مباراتين بنيروبي أمام نظيره الكيني وذلك يومي 2و5 نوفمبر المقبل.