حجير: مسرورن بزيارة المنتخب واجرينا الترتيبات مع الاتحاد الكيني

عبَّر الفاتح محمد أحمد حجير، القائم بأعمال سفارة السودان في نيروبي، عن سروره وسعادته الكبيرة بوصول بعثة منتخبنا الشاب لنيروبي بسلام، ورحب ترحيبا شديدا بها.

وقال الفاتح حجير:”في إطار التسهيلات لمعسكر منتخبنا الوطني للشباب عقدنا إجتماعا مع الإتحاد الكيني لكرة القدم قبل وصول البعثة وذلك لوضع اللمسات الآخيرة للمعسكر ، ونتمنى أن يكون معسكرا يساعد الجهاز الفني واللاعبين، تحقيق نتائج طيبة بتصفيات إقليم سيكافا القارية”.

وأضاف أنهم من جانبهم أبلغوا الجالية السودانية بنيروبي، بقدوم منتخب الشباب السوداني إلى كينيا، وقد فرحوا كثيرا بذلك، وعبروا عن إرتياحهم لوجود جيل من لاعبي السودان بكينيا، وذلك يعني لهم إهتماما بمستقبل الكرة في السودان.

وكشف حجير أن رئيس الجالية بكينيا الدكتور يزن أحمد الهادي كان حريصا على التواجد بالمطار لإستقبال بعثة منتخب الشباب لولا شعوره بوعكة حرمته من نيل ذلك الشرف على حد تعبيره.

وأثنى حجير ثناء شديدا على حكمنا الدولي السابق والمسؤول بالسفارة على المجهودات التي قام بها، في سبيل دخول البعثة من خير تعقيدات من خلال إتصاله الدائم بالسلطات بشأن الحصول على تأشيرة الدخول وبعض الجوانب التي تتطلب جهدا كبيرا لإنجازها لإراحة البعثة