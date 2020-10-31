الأحمر يطلب بطاقة انتقال العقرب

ابرق مجلس ادارة نادي المريخ عن طريق مدير نظام الانتقالات بالنادي ابوبكر عوض، نظيره نادي ظفار العُماني مطالباً بارسال بطاقة الانتقال الدولية الخاصة بمهاجم الفريق بكري عبد القادر ( المدينة)

وانتهي عقد بكري المدينة مع ظفار العماني وعاد اللاعب الى الخرطوم قبل فترة ليست بالقصيرة وذلك بعد توقف المنافسات في سلطنة عُمان بقرار من اللجنة العليا المكلفة ببحث الية التعامل مع انتشار فيروس كورنا انذاك.

وسابقا اعار المريخ لاعبه الشهير بـ( العقرب) الى نادي القوة الجوية العرقي لمدة عام، قبل ان يقوم الاخير باعارة اللاعب الى نادي ظفار العماني بعد ان توصل الاخير لاتفاق ثلاثي مع اللاعب ونادي المريخ والنادي العراقي وقتها.

وعلمت ( السوداني ) ان رئيس المريخ ادم سوداكال عقد اجتماعا مع مهاجم المريخ في غضون الاسابيع الماضية، حيث تم التاكيد على اهميته الكبيرة وضرورة عودته السريعة للمشاركة مع زملائه خاصة في ظل حاجة النادي الماسة له خلال استحقاقات الموسم الكروي الجديد.