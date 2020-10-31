حميدتي يتعهّد بحل أوضاع (دار المايقوما) المأساوية

الخرطوم: السوداني

تفقّد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، دار المايقوما لرعاية الأطفال فاقدي السند، ووقف حميدتي في زيارته على الأوضاع المُتردية التي تعيشها الدار المتمثلة في سُوء النظافة، وضعف الرعاية الصحية بسبب نقص الكوادر الطبية، ونقص الأدوية، وانتشار من الأمراض خَاصّةً الإسهالات، بجانب مشاكل إدارية تتعلّق بضعف مرتبات الأمهات وتأخُّرها، وأزمة في الخبز.

وتعهّد حميدتي بحل كافة الإشكالات المُستعجلة بدار المايقوما، وتشكيل لجنة مُستعجلة لدراسة مشاكل المايقوما وحلّها حلاً جذرياً.

ووصف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الأوضاع في دار المايقوما بالمأساوية، وقال إنّ البلاد تعاني من أوضاع صعبة، وأضاف: “جئنا اليوم لحل مشكلة دار المايقوما والوقوف مع الأطفال فاقدي السند”، وتعهّد بحل مشاكل الدار والعمل على تحسين الرواتب ومنح حوافز للأمهات، وقال إنّنا سنراجع التقرير الخاص بأوضاع الدار لمُعالجة المشاكل من أجل الأطفال، وأضاف “سنبدأ في تنفيذ المطلوبات العاجلة في توفير الدواء ونظافة الدار منذ اليوم”.



من جانبها، قالت وصال علي أحمد مدير الشؤون الصحية بدار المايقوما، إنّ الدار تضم نحو 350 طفلاً بمُعدّل 30 طفلاً في الغرفة الواحدة، وأضافت أنّ الدار تُعاني من نقص في الكوادر العاملة واحتياجات الأطفال، وتراكُم الأوساخ، وضعف رواتب الأمهات العاملات، وذكرت أن الدار تحتاج لحلول عاجلة ودعم فوري من أجل الأطفال فاقدي السند.