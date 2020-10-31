بالصورة.. طريقة تشتيت “نقطة” على عريس سوداني تثير انتقادا على منصات التواصل الاجتماعي

الخرطوم: السوداني

أثارت طريقة مساهمات من قبل أصدقاء و معارف لعريس سوداني في ليلة “الحنة” بتشتيت الفلوس أو ما تعرف بـ” النقطة” تحت أرجل المعازيم انتقادا لاذعا على منصات التواصل الاجتماعي، واصفين الطريقة “بغير المتحضرة”.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الحضور يرمون بالأوراق النقدية على عريس بينما يطأها البعض بأرجلهم من فرط التزاحم.

و “النقطة” أو “الختة” عادة سودانية يساهم بها المعازيم بما جادت أنفسهم مع العريس في تكاليف زواجه، كما تُطلق على ما يمنحه الجمهور للمطربين من نقود أثناء الحفل، تعبيراً عن اعجابهم بأدائهم.