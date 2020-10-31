إجراء مراجعة لتكلفة الخبز بولاية الخرطوم في أعقاب زيادة أسعار الوقود

الخرطوم: السوداني

عقدت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم اجتماعا مطولا اليوم السبت مع اللجنة التسييرية لشعبة المخابز بغرض التفاكر حول الآثار المترتبة على اعلان أسعار جديدة للوقود على صناعة الخبز.

واشارت شعبة المخابز الى ضرورة النظر الى تكاليف انتاج الخبز العالية في ضوء الأسعار الجديدة، وامنت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم على الاثر المباشر لذلك على صناعة الخبز، واشادت بدور المخابز خلال الفترة السابقة في صناعة وتوفير الخبز للمواطنين.

ووعدت الوزارة بالعمل على مراجعة تكاليف انتاج وتوزيع الدقيق والخبز مع كافة الجهات ذات الصلة بغرض الوصول لحلول تضمن استمرارية عمل وصناعة المخابز وتوفير الخبز المدعوم للمواطنين.