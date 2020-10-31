تدشين العمل بصالة كبار الزوار “اليوم الأحد” بعد أيلولتها لشركة المطارات

الخرطوم: السوداني

يدشن الفريق الركن مهندس سرالختم بابكر الطيب مدير شركة مطارات السودان القابضة صباح اليوم الأحد العمل بصالة كبار الزوار (vip) بمطار الخرطوم الدولي بعد أيلولتها لشركة المطارات القابضة، تنفيذا لقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد.

وقال أسعد علي جبير مدير صالات كبار الشخصيات ورجال الأعمال بمطار الخرطوم أن اعادة التشغيل بواسطة القطاع العام سيكون وفقا لشروط ومتطلبات منظمة الطيران المدني العالمية (الايكاو).

وأعلن عن خطة لتوسيع الصالات وإضافة صالات جديدة لزيادة السعة الإستيعابية للقطاع الخاص ورجال الأعمال وركاب الدرجة الأولى.