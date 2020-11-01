البرهان يغادر إلى إثيوبيا

الخرطوم: السوداني

غادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلي إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.

ويرافقه كل من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، والفريق أول جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة واللواء ركن ياسر محمد عثمان رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.