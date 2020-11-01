صنف الذرة عجيب العجيب

معلوم أن أصناف أو أنواع الذرة التي تزرع في السودان عديدة، فهناك الفتريتة والمايو وود أحمد وقدم الحمام، إلى آخره من الأصناف التي يعرفها المزارعون وسكان منطقة السودان الأوسط. وقد شكلت الذرة مع الدخن الذي يزرع في غرب السودان الغذاء الرئيس لأهل السودان منذ القدم وإلى فترة الثمانينات، حينما تسببت موجة الجفاف والتصحر في الانتقال التدريجي من الاعتماد على الذرة للاعتماد على القمح، وساعد على ذلك استراتيجية أمريكية، مخطط لها، لتحويل الغذاء الرئيس للسودانيين من الذرة والدخن إلى القمح.

استمعت لمداخلة بالفيديو تحدث فيها العالم السوداني البروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة، وهو مطور صنفين جديدين من الذرة هما (عجيب) و(دندر)، وقد أجيزا من اللجنة القومية لإجازة الأصناف بمجلس التقاوي في العام 2017.

يمتاز الصنفان بمقاومة مرض البودا الشهير الذي يصيب الذرة، ويتميزان كذلك بصعوبة التقاط الطير لحباتهما فينصرف عنهما، إضافة لمقاومتهما للحشرة ثاقبة الساق.

يتحمل الصنفان كذلك الجفاف و (الصبنة) أي توقف الأمطار، الذي يحدث أحياناً في موسم الخريف في بعض مناطق الزراعة الآلية المطرية. كما أنهما يتحملان الغرق لأن لهما ساق غليظ. وينفرد الصنف (دندر) بسرعة النضج حيث يمكن حصاده بعد 70 يوماً فقط من زراعته، لهذا يزرع متأخراً بعد يوم 15 أغسطس، وربما يكون هذا مفيداً لنا لأننا كسودانيين تعودنا عدم الاستعداد المبكر في كل شيء، حيث يفاجئنا العيد ورمضان ودخول مواعيد الزراعة والثورات الشبابية.

من حيث القيمة الغذائية فإن نسبة السكر في سيقان الصنفين تبلغان 8% وهذه نسبة عالية جداً تجعل (العنكوليب) مغذٍ للغاية للحيوانات، بينما تبلغ نسبة البروتين في الصنف عجيب 13.7% ، وهي أعلى نسبة بروتين في الذرة، وتجعله مقاربا لنسبة البروتين في القمح، لهذا تقوم جامعة الجزيرة بصناعة الخبز بنسبة 1:1 أي مقدار واحد من القمح يضاف له مقدار واحد من الذرة (عجيب).

إفادات البروفيسور محمد طه يوسف حول صفات صنف الذرة (عجيب) يمكن أن تحدث تغييراً استراتيجياً هائلاً في السودان، خصوصاً إذا ما قرنت بنتائج أبحاث أخرى، أنتجت مادة رابطة، يمكن عن طريقها الاستغناء كلياً عن القمح، لأنه عن طريق خلط 10% من هذه المادة الرابطة مع 90% من الذرة صنف (عجيب) يمكن إنتاج خبز بكل مواصفات خبز القمح، من حيث اللين والطراوة والمقدرة على البقاء طازجاً Shelf life

معنى هذا أنه يمكننا الاستغناء كلياً عن استيراد القمح الذي يكلفنا سنوياً حوالي مليار دولار (يتغير الرقم حسب حجم الإنتاج المحلي)، بما يساعد على معالجة الخلل في الميزان التجاري. ولأن الذرة تزرع في كل مكان في السودان فهذا يعني من ناحية أخرى ضمان أمننا الغذائي.

وزارة الزراعة الاتحادية شكلت لجنة لبحث صناعة الخبز من الذرة، عقدت اللجنة عدة اجتماعات قبل جائحة كورونا وتوقفت. ندعو لتنشيط عمل هذه اللجنة، على أن تجد دعماً سياسياً واضحاً من السيد رئيس مجلس الوزراء. والله الموفق.